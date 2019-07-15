0553 313 94 23

Erdoğan: "Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır."

15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:20
Erdoğan: "Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik yürüyüşü
    1. Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve..
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin,..
    4. Erdoğan: "(S-400) Allah'ın izniyle..
    5. Kilis’te Milli Birlik Yürüyüşü’ne..
    6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    7. İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz,..
    9. New York'ta "Amazon" protestosu
    10. Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin..
    12. Arjantin'de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    13. Erdoğan:"Şehitlerin aziz ruhlarını..
    14. AB'den İran nükleer anlaşması açıklaması
    15. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz imanımıza,..
    17. Sivas’ta binler meydandaydı
    18. Netanyahu'dan AB'ye İran tepkisi
    19. Vali Kaymak’tan şehit annesine anlamlı..
    20. Avusturya'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    21. Tartıştığı eşini silahla vurdu
    22. Erzincan’da “Milli Birlik” yürüyüşü
    23. 15 Temmuz’da İstanbul’da güneş..
    24. Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Türkiye'yi..
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    26. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve..
    27. Almanya’da camiye saldırı
    28. Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15..
    29. İsrail alıkoyduğu 10 balıkçı..
    30. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”