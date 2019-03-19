Erdoğan: Hiç kusura bakmasınlar, en küçük bir muhabbetimiz olmaz

Erdoğan: AK Parti'nin kapıları, bu çatı altında ülkesine ve şehrine hizmet etmek isteyen herkese açıktır ama bu kapının dışına çıkıp da hala AK Parti'nin gölgesinde yürümeye çalışanlar da hiç kusura bakmasınlar, en küçük bir muhabbetimiz olmaz.