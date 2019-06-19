Erdoğan: "Hiç kimse bizi bölemez, hiç kimse gönüllerimizin arasına duvarlar öremez, hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez. Çünkü biz Kandil'den talimat almıyoruz, teröristlerden talimat almıyoruz."

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