Başkan Erdoğan'dan özgürlük mesajı! Herkes inancında serbesttir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresi öncesi meydanda bekleyen vatandaşlara seslendi

Biz sizinle bir sistem değiştirdik. Başkanlık sistemiyle beraber artık çıta yükseldi. Demokrasi, özgürlük mücadelemizi nasıl verdiysek yine öyle vereceğiz. Bu ülkede, inanç, düşünce ve fikir kavgası olmayacak. Bu ülkede başı açık başı örtülü kavgası olmayacak.

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