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Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız."

15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:25
Erdoğan: "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız."
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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:25
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