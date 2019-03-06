Erdoğan: "Hem suçlu buluyorsun hem de adli kontrolle serbest bırakıyorsun. FETÖ ayağında açık söyleyeyim, Adil Öksüz. Can Dündar mahkumiyeti söz konusu, adli kontrolle onu da serbest bırakıyorlar, kaçıp gitti, bu adam vatan haini. Türkiye düşmanları bunla

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