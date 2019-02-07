Başkan Erdoğan, hediye edilen otobüsü inceledi
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüs ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.07 Şubat 2019 Perşembe 17:01
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten bilgi aldı.
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