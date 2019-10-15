0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Osman Baydemir'e suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Şanlıurfa eski milletvekili Osman Baydemir hakkında, İngiltere'de yaptığı konuşması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

15 Ekim 2019 Salı 17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Osman Baydemir'e suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede, önceki gün İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan HDP'li Osman Baydemir'in, "Türkiye devleti şu an Kürt şehir ve ilçelerini yıkıyor. Şimdi sormak istiyorum; kim terörist, kim diktatör? Kürtleri kim öldürüyor? Çocuk ve kadınları kim öldürüyor? Şimdi hep birlikte faşizmi ezmek zorundayız. Şimdi hep birlikte Rojava'daki katliamı durdurmak zorundayız. Şimdi bunu yapmazsak tarih tekerrür edecek, 1915'teki Ermeni soykırımı gibi. Erdoğan ve DEAŞ arasındaki ilişkiyi görmek zorundayız. Bu ilişki dün olduğu gibi bugün de devam ediyor" sözlerine yer verildi.

Dilekçede, Baydemir'in bu sözleri sırasında, orada bulunan kişilerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayacak şekilde slogan attığı kaydedildi. Baydemir'in söz konusu açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağıladığı ileri sürülürken, diğer şüphelilerin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçunu işlediği iddia edildi.

Dilekçede, PKK-YPG'nin bir terör örgütü olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlık tarihinin en kanlı terör örgütlerin biri olan PKK-YPG terör örgütünün hamiliğini yapan, sözcülüğüne soyunan, doğrudan veya dolaylı destek veren kim varsa, insanlığın yüzkarası olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır ve almaya devam edecektir. Şüpheli tarafından kullanılan ve diğer şüpheliler tarafından desteklenen ifadeler, taşıdığı anlam ve düşündürdükleri olgular dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref, saygınlığının zedeleyecek niteliktedir. Bu nedenle şüphelilerin sarf ettiği ifadeler dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 299'uncu maddesine göre cezalandırılması gerekmektedir."

Dilekçede ayrıca, Baydemir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği belirtilerek, daha önceki sözlerine de yer verildi.

.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 17:06
  1. Aydın
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. BBC
  5. Osman Baydemir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsraf diye Yenikapı şovunu yapan Ekrem İmamoğlu'ndan büyük vurgun
    1. İsraf diye Yenikapı şovunu yapan Ekrem..
    2. Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman..
    3. Münbiç'ten acı haber! Sayı 2'ye yükseldi
    4. Ölen birisinin aylığı nasıl alınır?..
    5. Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı'na..
    6. Süper Lig'de 8. hafta programı! İşte,..
    7. 52 kişi katledilmişti! HDP'den harekat..
    8. Maaşı yüksek yatan çalışanın emekli..
    9. İBB, Şehir Tiyatroları Genel Sanat..
    10. Griezmann'ın asker selamı ortaya..
    11. Beşiktaş’a Victor Ruiz şoku!
    12. Erdoğan HDP'li Osman Baydemir için..
    13. Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
    14. Galatasaray’da Emre Akbaba sevinci!
    15. Katar'dan Barış Pınarı Harekatı ile..
    16. Sakarya'da FETÖ/PDY davası
    17. Hainlikte son nokta! FETÖ'cü Enes..
    18. Su kefiri mayalama nasıl yapılır? En..
    19. Ruhani’den ABD’nin yaptırımlarına..
    20. AK Partili isimden Gül, Babacan ve..
    21. Kırklareli'nde bulundu, ihbar üzerine..
    22. Abdurrahman Kaan da Jet Fadıl mağduru..
    23. İsmail Saymaz 'İslamiyet güneşinden'..
    24. IMF'den kritik Türkiye açıklaması
    25. Suriye'de hareketli saatler! Rusya..
    26. Down sendromu neden olur? Down..
    27. Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    28. Mahir Ünal’dan Kılıçdaroğlu’na tepki:..
    29. Mehmetçik’in bu sözleri Akşener’in..
    30. Barış Pınarı Harekatı'nda ilerleyen..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur