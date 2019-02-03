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Erdoğan: "HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada. Bunu zaten başlarındaki kişiler söylüyorlar."

03 Şubat 2019 Pazar 20:13
Erdoğan: "HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada. Bunu zaten başlarındaki kişiler söylüyorlar."

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 20:13
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. HDP
  3. PKK

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