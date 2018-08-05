Erdoğan'ın samimi diyaloğu kamerada: Hasan bırak sohbeti ya!
Başkan Erdoğan, kendisiyle birlikte bir seyahate katılmak isteyen kızların isteğini kırmayarak, özel kalem müdürü Hasan Doğan'a yakından ilgilenmesi için talimat verdiği sıradaki samimi diyaloğu kameraya yansıdı.05 Ağustos 2018 Pazar 11:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle birlikte bir seyahate katılmak isteyen kızların isteğini kırmayarak, özel kalem müdürü Hasan Doğan'a yakından ilgilenmesi için talimat verdi. O diyaloglar kameraya yansıdı.
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