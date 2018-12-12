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Erdoğan resmen duyurdu: Harekat bir kaç güne başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın bir kaç güne başlayacağını duyurdu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:37
Erdoğan resmen duyurdu: Harekat bir kaç güne başlayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun tüm hazırlıklarının tamamlandığını belirten Erdoğan bir kaç gün içinde harekatın başlayacağını açıkladı. 

"Harekat birkaç güne başlayacak''

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Fırat'ın doğusu ile ikazlarımızı yaparken hazırlıklarımızı da tamamladık. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden temizlemek için yapacağımız hareketın birkaç güne başlayacağını ifade ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değil. Bölgede faaliyet gösteren terör unsurlarıdır. Münbiç Araplara ait olduğu halde terör örgütleri faaliyet gösteriyor. Ülkemizde bulunan yaklaşık 4 milyon Suriyelinin kendi evlerine dönüşlerini ancak bu şekilde mümkün kılabiliriz. Biz ülkemize ve milletimize tuzak kuranlarla değil, dostluk gösterenlerle yol yürümeye devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:37
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • hilmikurthilmikurt4 dk önce
    Tamam da neden açıklıyoruz REİS ? Gireceğimiz yere aniden habersiz direlim.. Dünya sonadan haber alsın ..teröristler ve destekçileri şok olsun..kaçamasınlar. Gizli yapsak daha iyi olmaz mı? Operasyon başlayınca nasıl olsa öğrenecekler.
  • Orhan ARSLANOrhan ARSLAN7 dk önce
    Durduğumuz hata her 10 km bir karakol veya belirli aralıklarla üst kurmak gerekiyor asayişi sağlamak için Amerika ışıdı bahane edipyanına taşeron pkk ypg yi alıppetrolü çekiliyor yani işid bahanekendi kurduğu bir örgütle çalışıyor adı iraka ve suriyeye demokrasi getirecekmiş uyan millet uyan müslüman
  • ................16 dk önce
    Helal Reisim...Müslüman müslümanın ancak ve ancak kardeşidir...Kafirler ve münafıklar bu kardeşliğe her zaman taş koyacaklardır.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR22 dk önce
    Teröristlere yönelik Harekatda Devletimizi, Milletimizi,Askerimizi sonuna kadar desteklemekle beraber, Bu harekat zamanlaması İNŞAALLAH seçimle ilgili değildir diyorum. Terör operasyonlarının (yurt içi ve yurtdışı) iç siyaset hesaplarına göre yapılmaması gerekir. Rabbim Hak yolda olan Devletimize, Milletimize, Askerimize Zeval vermesin İNŞAALLAH.
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