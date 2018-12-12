Erdoğan resmen duyurdu: Harekat bir kaç güne başlayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun tüm hazırlıklarının tamamlandığını belirten Erdoğan bir kaç gün içinde harekatın başlayacağını açıkladı.

"Harekat birkaç güne başlayacak''

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Fırat'ın doğusu ile ikazlarımızı yaparken hazırlıklarımızı da tamamladık. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden temizlemek için yapacağımız hareketın birkaç güne başlayacağını ifade ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değil. Bölgede faaliyet gösteren terör unsurlarıdır. Münbiç Araplara ait olduğu halde terör örgütleri faaliyet gösteriyor. Ülkemizde bulunan yaklaşık 4 milyon Suriyelinin kendi evlerine dönüşlerini ancak bu şekilde mümkün kılabiliriz. Biz ülkemize ve milletimize tuzak kuranlarla değil, dostluk gösterenlerle yol yürümeye devam edeceğiz."