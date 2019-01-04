Erdoğan-Han ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "Pakistan ve Türkiye birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Pakistan ve Türkiye arasındaki sevgi ve iyi ilişkilerin daima mevcut olduğunu vurgulayan Han, bu ilişkileri çok daha üst seviyeye taşımak istediklerinin altını çizdi. Han, "Ülkeme dönerken şunu bilerek ülkeme dönüyor olacağım: Pakistan ve Türkiye bundan sonra birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Han, farklı yatırımcılarla görüşmek ve Türkiye ile aralarındaki bağı sağlamlaştırmak için güçlü bir heyetle Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Görüşmelerde terörle mücadele konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Han, özellikle Afganistan konusunu da ele aldıklarını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Han, şunları kaydetti:

"Afganistan halkı neredeyse 30 yıldan uzun bir süredir ızdırap çekiyor. Uluslararası toplum veya oraya barış getirmeye yardımcı olabilecek herkesin yardım etmesi gerekiyor. Pakistan zaten Taliban ve Amerikalılarla diyalog konusunda çaba gösteriyor ama diğer komşu ve paydaşlardan da lazım. İstanbul'da düzenlenecek (Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasında yapılacak ) zirvenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Pakistan ve Türkiye olarak, toplantının bu barış sürecine yardımcı olacağını düşünüyorum."

(Sürecek)







