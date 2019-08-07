0553 313 94 23

Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:36
Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:36
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Milli İstihbarat Teşkilatı
  3. Hakan Fidan
  4. MİT
  5. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şimdi Türkiye düşmanları düşünsün! 'Yavuz' resmen başladı
    1. Şimdi Türkiye düşmanları düşünsün!..
    2. Beykoz’da denizde kaybolan gencin..
    3. Yaya kaza noktaları haritalandırıldı
    4. İsrail'in hamlesine Türkiye'de sert..
    5. Şeftali tarlada 1-1.5 lira, markette..
    6. Konya'da oyuncak içerisine gizlenmiş..
    7. 48 bin kişinin kimlik bilgilerini ele..
    8. Başkan Doğan: “Merkezefendi’ye..
    9. Karmod kabin, kola fabrikasına gıda..
    10. Grev kararı alan GMİS, üretim..
    11. Tokat’tan Tunceli’ye “Biz Anadoluyuz”..
    12. Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948...
    13. Facebook hesabımı güvende tutmak için..
    14. Erdoğan, Hakan Fidan'la görüştü
    15. Hastane asansöründe hırsızlık
    16. Aydın Veteriner Hekimler Odasından..
    17. FETÖ’den devralınan hastane hizmete..
    18. Rockwell Automation'ın Türkiye'deki..
    19. Dışişleri Bakanlığı: "(İsrail'in Batı..
    20. Dolarda düşüş devam ediyor! Son 4 ayın..
    21. İki bakanlık ’Gönüllülük Alanında İş..
    22. Yangında mahsur kalan öğrenci, demir..
    23. Selçuklu bayrama hazır
    24. Malatya POMEM’de mezuniyet heyecanı
    25. Avustralya-NATO arasında ortaklık..
    26. Bitlis POMEM’de mezuniyet töreni
    27. Mamak’ta yaz konserleri sona erdi
    28. Kostas Mitroglou'na İtalya Serie A'dan..
    29. Kurban yakalama timi bayrama..
    30. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"