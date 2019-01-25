Erdoğan: "(Güvenlik bölge) Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalıyız."
25 Ocak 2019 Cuma 15:11
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