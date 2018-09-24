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BM'den Erdoğan-Guterres görüşmesi açıklaması!

Birleşmiş Milletler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmeyle alakalı açıklama yaptı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 22:49
BM'den Erdoğan-Guterres görüşmesi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'deki gelişmeleri görüştüğü ve Guterres'in Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulmasına ilişkin vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'in BM Genel Merkezi'ndeki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ''Genel Sekreter, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve  BM ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğine övgüde bulundu. Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki durumu görüştüler. Genel Sekreter, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmak için 17 Eylül'de imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.'' ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 22:49
  1. BM Genel Sekreteri
  2. BM
  3. Antonio Guterres

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