0553 313 94 23

Erdoğan: "Güneyimizde kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmak mecburiyetindeyiz."

25 Mart 2019 Pazartesi 18:15
Erdoğan: "Güneyimizde kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmak mecburiyetindeyiz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PTT KPSS’siz alımları son dakika PTT memur alımı 2019
    1. PTT KPSS’siz alımları son dakika PTT..
    2. Genç girişimciler kurulundan GSO’ya..
    3. Başkan Kalın’ın mahalle ziyaretleri..
    4. Elazığ'da terör operasyonu
    5. "Katar ambargodan bu yana yeterlilik..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, taziye..
    7. Parlak’tan ‘belediyede yolsuzluk var’..
    8. TESKİ, Dünya Su Günü’nü coşkuyla..
    9. İsrail güçleri Gazze'yi vurmaya..
    10. İngiltere’de otomasyon sistemleri 1,5..
    11. İzinsiz kazılar ilçeyi elektriksiz..
    12. FETÖ firarisi kadın Bulgaristan’a..
    13. PKK sanığının cezaevinde intiharı
    14. Rusya'dan S-400 açıklaması: ABD..
    15. Atilla Mayda son yolculuğuna uğurlandı
    16. Karlov suikastinin kilit isminden flaş..
    17. Kırka kapalı pazar yeri esnafı da..
    18. Ekrem Yüce Geyve’de ziyaretlerine..
    19. Alemdar: "Yeni sosyal alanlarla..
    20. Bakan Soylu: “Terör örgütüne bugüne..
    21. Altınşehir’e farklı seviyeli kavşak..
    22. Valilikten deprem açıklaması
    23. Özhan gönüllüleri yaşlıları ziyaret..
    24. "94 ruhu çok önemli"
    25. "Antalya'da turist hedefi 20-25..
    26. CHP Adayı Gökçe esnaflarla buluştu
    27. Hekimhanlılardan Avşar’a sevgi seli
    28. "Dünyanın neresinde bir mazlum varsa..
    29. Güder, "Battalgazi’yi geleceğe..
    30. Irak’ta sel uyarısı
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler