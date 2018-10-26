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100 kilo altın FETÖ'nün kumpas savcısının amcasından çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Isparta’da 100 kilo altın, 5 milyon dolar para bulundu" sözleriyle gündeme getirdiği soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. O servet, 25 Aralık’ın FETÖ’cü savcısı Muammer Akkaş'ın kuyumcu amcasından çıktı.

26 Ekim 2018 Cuma 11:50
100 kilo altın FETÖ'nün kumpas savcısının amcasından çıktı!

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’ye yönelik hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta mitinginde "FETÖ imamlarından 100 kilo altın ve 5 milyon dolar çıktı" diyerek gündeme getirdiği dudak uçuklatan paranın detaylarına ulaşıldı. FETÖ’nün firari 25 Aralık savcısı Muammer Akkaş’ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş’ın eşi ve kardeşinin sahte evraklarla kiraladıkları kasalarda yapılan incelemede servet bulundu. Isparta’da FETÖ’cü Altınbaşak okullarının Yönetim Kurulu Başkanı olan Faruk Akkaş örgüte ait paralarla kuyumculuk yaptı. 15 Temmuz’un ardından kaçan Akkaş, serveti önce evinde sonra da kayınvalidesi adına Ziraat Bankası’nda kiraladığı kasada sakladı. Pembe Çilcan ölünce bankanın yetkilisi kardeşi İsmet Sedat Çilcan sahte belgeyle hesaplarını şüphelilerden kardeşi Şenol Çilcan’ın üstüne geçirdi. O gizli kasayı bulan polis içindeki serveti ele geçirdi.

20 şirkete bank asya kredisi

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca düzenlenen 2014 raporunda, yurtdışındaki FETÖ’cü 20 kuruluşun Bankasya’dan kredi çektikleri yer aldı. 2015 raporunda ise  16 kuruluşun BankAsya’dan 57 ayrı işlemde toplam 33 milyon 102 bin 672 euro, 28 milyar 838 milyon dolar ve 39 bin TL kredi çektiklerini bu kredileri üçüncü kişilere ödettiği ortaya çıktı.

İşte kalem kalem servet 

Çok sayıda burma bilezik, 16 inci kolye, 14 ayar yüzük, 630 gr. set, 215 külçe altın, 18 külçe altın, 1065 gr. taşlı yüzük, 109 gram 14 ayar pırlanta, 4566 gr. set, 1820 gr. 22 ayar bilezik, 312 gram Trabzon burma, 600 çeyrek altın, 22 50’lik altın, 28 ayar altın, 14 künye, 638 gr. alyans, 8 reşat, Faruk Akkaş adına kesilmiş 50 bin TL’lik onlarca çek.

(Akşam)

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 11:50
  1. Trabzon
  2. Isparta
  3. FETÖ
  4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  5. Muammer Akkaş
  6. Faruk Akkaş

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