0553 313 94 23

Erdoğan: "Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda finansal saldırının etkilerini önemli ölçüde giderdik."

26 Temmuz 2019 Cuma 12:10
Erdoğan: "Güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde bir yılda finansal saldırının etkilerini önemli ölçüde giderdik."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu Arnavutluk'ta
    1. Bakan Soylu Arnavutluk'ta
    2. İnançer’le selamlaşınca laikçiler linç..
    3. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    4. Hekimoğlu Trabzon FK transfere doymuyor
    5. Bafra semalarında tridem uçuşu
    6. (Özel Haber) Engelli maaş kartını..
    7. Erdoğan'dan ABD'ye çok sert 'F-35' ve..
    8. ABD’liler Türkiye’deki yatırımlarında..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomiyi,..
    10. DGS oyunculuk taban puanları 2019..
    11. CHP Seferihisar, danışma kurulu..
    12. Erdoğan: "Güçlü ekonomik altyapımız ve..
    13. 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel..
    14. Türkiye Buz Pateni Milli Takımı’nın..
    15. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Faiz..
    16. Hakkari'de terör operasyonu
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa..
    18. CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür..
    19. Baydar’dan Vali Masat’lıya teşekkür..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hala..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor