Erdoğan konuşmasını kesip Turgat Özal için Fatih okudu
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı 25. ölüm yıl dönümünde anarak, Özal için Fatih okudu.17 Nisan 2018 Salı 12:28
AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 25. Yıl dönümünde eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı. Özal’ın Türkiye siyaset tarihinde sembol bir isim olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasına ara vererek Özal için Fatiha okudu.
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