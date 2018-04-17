Erdoğan konuşmasını kesip Turgat Özal için Fatih okudu

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 25. Yıl dönümünde eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı. Özal’ın Türkiye siyaset tarihinde sembol bir isim olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasına ara vererek Özal için Fatiha okudu.