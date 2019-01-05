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Erdoğan: "Görev dağılımını Salı günü yapacağız ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dağılacak. Hafta sonuna kadar aday tanıtımlarımızı tamamlamış olacağız."
05 Ocak 2019 Cumartesi 16:05
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:05
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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