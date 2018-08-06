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Başkan Erdoğan'dan gönülleri fetheden hareket

Çamlıca'daki Radyo-TV kulesini incelemeye gelen Başkan Erdoğan, buradaki vatandaşlarla kurduğu sıcak sohbetle gönülleri fethetti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:52
Başkan Erdoğan'dan gönülleri fetheden hareket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Yaşlı kadınların elini öpen ve selamlaşan Erdoğan, gönülleri fethetti.

YAŞLI KADINLARA SARILIP ONLARIN ELİNİ ÖPTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca’daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla buluştu. Makam aracından inen Erdoğan, ağaç altında oturan yaşlı iki kadına sarılarak elini öptü ardından çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Küçük Çamlıca’daki Radyo-TV kulesinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemesinin ardından makam aracı ile ayrılırken, koruda bulunan vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Makam aracından inerek korudaki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, ağacın altında oturan iki yaşlı kadına yöneldi.

Yaşlı kadınların elini öpen ve selamlaşan Erdoğan, yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Makam aracına bindikten sonra korunun çıkışında da tekerlekli sandalye ile bekleyen engelli bir vatandaşı da gören Erdoğan, burada da inerek vatandaşla fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti.

Engelli vatandaş Erdoğan ile vedalaşırken, sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, daha sonra Beylerbeyi Sarayı’na geçti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:52
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Çamlıca
  3. Çamlıca Radyo-TV kulesi

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