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Erdoğan isim vermeden göndermede bulundu: Rüzgar gülü gibi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il gençlik kolları kongresinde üstü kapalı sert açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Rüzgar gülü gibi yöne değiştiren bir siyasi anlayış popülizm bataklığında debelenmeye mahkumdur. " dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 13:13
Erdoğan isim vermeden göndermede bulundu: Rüzgar gülü gibi...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan üstü kapalı eleştirilerde bulunarak, "Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip bükülen bir siyasi anlayış popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur. Türk siyasi hayatı bu açıdan gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. Bir tarafta asil devlet adamları, bir tarafta da kırk takla atan şahsiyet fukaraları vardır" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 13:13
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti

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