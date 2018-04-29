Erdoğan isim vermeden göndermede bulundu: Rüzgar gülü gibi...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan üstü kapalı eleştirilerde bulunarak, "Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip bükülen bir siyasi anlayış popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur. Türk siyasi hayatı bu açıdan gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. Bir tarafta asil devlet adamları, bir tarafta da kırk takla atan şahsiyet fukaraları vardır" diye konuştu.