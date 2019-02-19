0553 313 94 23

Erdoğan: "Göç, güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir. Bu meselinin özünde adalet açığı ve empati eksikliği vardır."

19 Şubat 2019 Salı 21:33
Erdoğan: "Göç, güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir. Bu meselinin özünde adalet açığı ve empati eksikliği vardır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 21:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’’ta teröristlere ait 6 sığınak imha edildi
    1. Şırnak’’ta teröristlere ait 6 sığınak..
    2. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman..
    3. Geçici aday listeleri seçim..
    4. Erdoğan: "Dünyada hak ihlalleri,..
    5. Çorum'da tarihi eser operasyonu
    6. Erdoğan: "Filistinli mültecilere..
    7. Çalıntı patpat 1 hafta sonra ormanlık..
    8. Erdoğan: "Göç, güvenlik boyutu da olan..
    9. Erdoğan: "Bugün dünya genelinde 260..
    10. Geçici aday listeleri seçim..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha yüksek..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte Süreci..
    13. İsrailli teröristlerden Mescid-i..
    14. Geçici aday listeleri seçim..
    15. Cumhur İttifakı Samsun belediye meclis..
    16. Karabükspor'da Elazığspor maçı..
    17. Geçici aday listeleri seçim..
    18. Geçici aday listeleri seçim..
    19. Geçici aday listeleri seçim..
    20. Muğla’daki göçük faciasında gözaltı..
    21. Antakya Medeniyetler Evi’nde 200..
    22. Hamza Yerlikaya, Bilecik'te
    23. Kanada'da Suriyeli 7 çocuk yangında..
    24. İsrail askerleri 20 Filistinliyi..
    25. Geçici aday listeleri seçim..
    26. Geçici aday listeleri seçim..
    27. "Türkiye'nin mali manevra alanı var"
    28. Türkiye'den ikili ilişkilere gölge..
    29. Şampiyonluğa koşan Başakşehir'in..
    30. Başkan Vergili ziyaretlerine devam..
    Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"
    Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"
    Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!
    Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın