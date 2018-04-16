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"Erdoğan gibi mücadele etmezsek ABD'yi..."

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma Savunma Komisyonu Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Şerin, ulusal çıkarların korunması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinin örnek alınması gerektiğini kaydetti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 23:57
"Erdoğan gibi mücadele etmezsek ABD'yi..."

Rus resmi televizyonu 1.Kanal canlı yayın programında konuşan milletvekili Şerin, ABD’nin Rusya’yı hedef adığına işaret etti.

ERDOĞAN GİBİ MÜCADELE ETMEZSEK ABD'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKAMAYIZ

Rus milletvekili, “Yaptırımlarla en iyi şekilde mücadele etmemiz için kendi ekonomi ve paramızı güçlendirmemiz lazım. Hatırlatmam lazım ki bazı ülkeler Rusya’yı ticari partner olarak kaybetmek istemiyor. Amerika “tokat” için 2 ülkeyi düşünüyordu: Suriye ve Kuzey Kore. Ve ABD Rusya’nın üsleri bulunduğu Suriye’yi tercih etti. ABD’nin yaptırımları daha da artacak. Eğer Erdoğan gibi mücadele etmezsek ABD’yi devre dışı bırakmamız zor olacak. Erdoğan darbe girişimini yapanlara karşı sert şekilde mücadele ediyor. Çıkarlarımızı korumamız için Erdoğan’ın bu sert mücadelesini örnek almamız lazım. Eğer biz de ABD ve onun işbirlikçilerine karşı böyle bir mücadele edersek Washington sakinleşir” dedi.

Şerin daha önce Hava Komandoları Birliği’nde yüzbaşı olarak görev yaptı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 23:57
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