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Erdoğan: "Gezi, Türkiye'yi kalkındıracak, ileriye taşıyacak ne kadar iş ne kadar proje ne kadar gayret varsa hepsinin karşısına dikilmenin adıdır."
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:06
Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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