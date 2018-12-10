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Erdoğan: "Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler."

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:15
Erdoğan: "Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler."
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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