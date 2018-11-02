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Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Emine Erdoğan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

02 Kasım 2018 Cuma 19:53
Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mardin Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Merkezdeki eğitimler hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, 'Genç Kızlar Buluşuyor' projesi kapsamında merkezde bulunan kadınlarla bir süre sohbet etti.

Beraberindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte geçlerle bir araya gelen Erdoğan, Mardin Gençlik Merkezi'nde çalışmalar yürüten 600 genci Cumhurbaşkanlığı Küllüyesi'ne davet ederek, şunları söyledi: 

"Ben size bir sürpriz yapayım. Arkadaşlar, bana burada 600 kişi olduğunuzu söyledi. Ben sizi, 600 kişiyi Beştepe Külliyesi'ne davet ediyorum. Sizi çok seviyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Çok güzel bir merkez, bunu çok iyi değerlendirin, kıymetini bilin. Derslerinizde başarılar diliyorum."

TARİHİ MEKANLARI ZİYARET ETTİ

Emine Erdoğan daha sonra şehirdeki tarihi mekanları ziyaret etti. 800 yıllık Kasimiye Medresesi'ni gezen Erdoğan'a, Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı tarafından mederese tarihi hakkında bilgi verildi.

Emine Erdoğan, farklı din, dil ve etnik yapıların bir arada yaşadığı bu şehirde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 19:53
  1. Mardin
  2. İzmir
  3. Gaziantep
  4. Çankırı
  5. Emine Erdoğan

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