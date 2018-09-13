0553 313 94 23

Erdoğan geliyor diye 'OHAL ilan edelim' teklifi!

Berlin polisi Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla alarma geçmiş durumda. Ayrıca Hertha Berlin-Bayern maçının iptal edilmesi gündemde.

13 Eylül 2018 Perşembe 18:10
Erdoğan geliyor diye 'OHAL ilan edelim' teklifi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23-27 Eylül'de ABD'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmasının ardından 28-29 Eylül'de gerçekleştireceği Almanya ziyareti, polisve hükümeti alarma geçirmiş durumda.

BERLİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ TALEPTE BULUNDU

Alman basınına göre Berlin Emniyet Müdürlüğü, Erdoğan'ın ziyareti boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine yönelik Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel'den resmi talepte bulundu.

BAYERN MÜNİH MAÇININ ERTELENMESİ DE GÜNDEMDE

Tagesspiegel, salı günü polisin OHAL ve 28 Eylül'de oynanacak Hertha Berlin-Bayern Münih maçının başka bir güne ertelenmesi talebini ilettiğini yazdı. Ancak bu talepler şimdilik beklemeye alındı.

BAKANLIK ÖZEL HAREKAT KOMANDOLARI BİRİMİNDEN TAKVİYE İSTEDİ

Eyalet İçişleri Bakanı, Erdoğan'ın ziyareti boyunca alınacak önlemlerin Berlin'in elindeki imkanların çok üstünde olduğu gerekçesiyle federal ve diğer eyalet polis birimlerinden ve özel harekat komandoları birimi SEK'den takviye talep etti. Ama takviyelerin gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi.

BERLİN POLİSİ FAZLA MESAİ YAPACAK

Berlin polis teşkilatında 28-29 Eylül için tüm izinler iptal edildi ve fazla mesai emri verildi.

BERLİN'DE OHAL EN SON 2001'DE İLAN EDİLMİŞTİ

Berlin’de OHAL, son kez, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası 2002 yılında Bush'un ziyaretinde alınmış, kentte 'kırmızı alarm' ilan edilip Bush’un kaldığı otel ve hükümet binalarına yakın yerlerde tüm protesto girişimleri ve toplantılar yasaklanmıştı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 18:10
  1. abd
  2. Erdoğan
  3. almanya
  4. berlin
  5. ohal
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    1. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    2. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    3. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    4. Nöbetçi eczane Bakırköy
    5. Nöbetçi eczane Küçükçekmece
    6. Nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa
    7. Elektrikleri kesilen belediye,..
    8. Nöbetçi eczane Kadıköy
    9. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    10. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    11. İstanbul Beyoğlu nöbetçi eczaneler
    12. İstanbul Şişli nöbetçi eczane isimleri
    13. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    14. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    15. Avcılar Nöbetçi Eczaneler
    16. Küçükçekmece nöbetçi eczane
    17. Ali Koç'un Fenerbahçe'yi kurtaracak..
    18. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    19. Liseli kız öğrenci, okula silahlı..
    20. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!