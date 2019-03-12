Erdoğan: "Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hattı, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey"
12 Mart 2019 Salı 12:46
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