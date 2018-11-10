Ermeniler; Erdoğan, Fransa'ya gitmeden kudurdu!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti daha başlamadan Ermenileri kudurttu. Güney Fransa’daki Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi (CCAF Sud) Başkanı Aurore Bruna, sosyal medya hesaplarından kerih paylaşımlara imza attı.

Bruna, Başkan Erdoğan için “Mütarekenin yıl dönümünü anmak maksadıyla bu diktatör faşist ve soykırım inkârcısının yanında duran Fransa’nın güvenilirliği ne olabilir? Mesaj nedir?” ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında ise, “Büyük savaşın ateşkesinin yahut bunun da ötesinde Doğu alayı içinde içinde Fransa’nın değerlerini müdafaa için hayatlarını kaybeden Ermenilerin anılması için Cumhuriyetimizin başkanı ile onun (Erdoğan’ın) hiçbir işi yoktur!” cümlesini sarf ederek, Ermenilerin Cihan Harbinde Fransızların yanında durduğunu ve Osmanlı’ya ihanet ettiğini adeta övünç ve gururla haykırdı.

Aurore Bruna ayrıca, Başkan Erdoğan’ın sözde “soykırımı inkâr etmekle onu tamamladığı” herzesini yazmaktan da hicap duymadı.

Macron’a da 'diktatör' dediler

Bruna’nın paylaşımlarına bir kısım Ermeni’nin de iştirak ettiği görüldü. Kendisinin de katıldığı bir yorumda Ermeninin birisi, “diktatörler arası davet mi?” ifadesiyle dikkat çekerken, diğerlerinin de Fransız idarecileri “ikiyüzlülük” ve “aldatma” ile suçladıkları görüldü.

Aurore Bruna’nın, daha evvel Le Point’ın Başkan Erdoğan’ı “Diktatör” diyerek kapağına taşıdığı sayıyı da paylaşarak, tepkilere karşı Ermenileri Le Point’a destek olmaya çağırmıştı. Bu paylaşımında beğendiği bir yorumda Erdoğan için, “Diktatör, İslamcı ve soykırım inkârcısı! Avusturya ve Kıbrıslı dostlarımız hariç, Avrupalı liderlerimizi memnun eden nitelikler!” denmesi de şayan-ı dikkat bulundu. Aurore, Fransız milletvekilleri içinde Türk düşmanlığı en öne çıkanlardan biri olan Valerie Boyer ile yakınlığıyla da dikkat çekmektedir.

Osmanlı ve Türk düşmanı o Ermeni de devrede

Bruna’nın mesajını paylaşanlar içinde Laurent Leylekian’ın bulunması da gözlerden kaçmadı. Dünyanın en çok okunan haber sitelerinden Huffington Post’un Fransızca neşrinde yazarlık yapan Leylekian daha önce birçok kez Osmanlı, Türk ve Erdoğan düşmanlıklarını sergileyen paylaşımlarda bulunmuştu.

Bunlardan birisinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler ve hatta umum gayrimüslimleri “medenileşmiş” unsurlar olarak ifade ederken Müslümanları zımnen “barbar” kategorisine sokmak rezalet ve cehaletine imza atmıştı.

14 Mayıs 2018 tarihli bir diğer twitinde ise, “Erdoğan şimdi İsrail’i bir soykırım devleti olarak isimlendiriyor. Eğer alaycı değilse komik olur bu. Günümüzde işlenen suçlar kabul edilemez ancak soykırım olarak da düşünülemez, bilhassa da Türkiye tarafından” yazmıştı.