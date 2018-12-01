THY- Euroleague
0553 313 94 23

Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız."

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:51
Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız."
Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc32 dk önce
    ne zaman abd den emirmi bekliyorsunuzki. adamlar ha bire orada silahlanıp mevzii kazıyor biz hala geldik geleceğiz diyoruz. haaarrttt diye ısırmak lazım hepsini.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başkan Erdoğan, Theresa May'i kabul etti
  1. Başkan Erdoğan, Theresa May'i kabul etti
  2. Kato Dağı'ndaki askeri üsse ayı girdi!
  3. Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü..
  4. Aranan zanlı ile polise zorluk çıkaran..
  5. Kendisinden haber alınamayan vatandaş..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu:..
  7. Maçın ardından
  8. Erdoğan: "Yaptığımız görüşmelerle..
  9. Macron'dan Kaşıkçı ve sarı yelekliler..
  10. Erdoğan: "(Cemal Kaşıkçı) Bu vahşi..
  11. Erdoğan: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu..
  12. Erdoğan: "Hadiseden haberdar olduğumuz..
  13. Manchester United puan kaybetti
  14. Erdoğan: "Yemen halkının acıları en..
  15. Sonuç bildirgesi açıklandı! G-20'nin..
  16. Erdoğan: "Dört yıla yakın süredir..
  17. Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu..
  18. Artistik Buz Pateni Uluslararası..
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin..
  20. Juventus farklı kazandı
Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
Binali Yıldırım için yeni formül
Binali Yıldırım için yeni formül
Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

Günün Karikatürü

2 Aralık 2018
Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher