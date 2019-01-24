0553 313 94 23

Erdoğan: "FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük bir tereddüt, en küçük bir gevşeme, en küçük bir gerileme asla söz konusu değildir."

24 Ocak 2019 Perşembe 13:09
Erdoğan: "FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük bir tereddüt, en küçük bir gevşeme, en küçük bir gerileme asla söz konusu değildir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları
    1. Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları
    2. BM'den Venezuela'da tansiyonu düşürme..
    3. Irak açıkladı: Bin Selman'dan şaşırtan..
    4. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan..
    5. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:..
    6. CHP İzmir Konak belediye başkan..
    7. İş insanlarının FETÖ davası
    8. iOS 12.1.3 güncellemesini kimler..
    9. Bahçeşehir Koleji eğitim modelini..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    12. Trump'a tek laf etmediler! BM'den..
    13. GRAFİKLİ - Tunus seçim dönemine yeni..
    14. Eski Yargıtay üyesi Ekinci'ye hapis..
    15. HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkındaki..
    16. Günün ilk yarısında en çok değer..
    17. CIA, Venezuela'da 'çevrimiçi'!
    18. HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları..
    19. Günün ilk yarısında endekslerin..
    20. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu