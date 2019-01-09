Erdoğan: "(FETÖ) Hemen her gün bir başka ülkeden iş birliği çağrısı alıyoruz. Dünyada saklanacak hiçbir yerleri kalmayana kadar peşlerinden gideceğiz"

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09 Ocak 2019 Çarşamba 14:11
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:11
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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