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Erdoğan: "(FETÖ) Hemen her gün bir başka ülkeden iş birliği çağrısı alıyoruz. Dünyada saklanacak hiçbir yerleri kalmayana kadar peşlerinden gideceğiz"

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:11
Erdoğan: "(FETÖ) Hemen her gün bir başka ülkeden iş birliği çağrısı alıyoruz. Dünyada saklanacak hiçbir yerleri kalmayana kadar peşlerinden gideceğiz"

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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