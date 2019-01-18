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Erdoğan Fazıl Say'ın konserinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.

18 Ocak 2019 Cuma 21:04
Erdoğan Fazıl Say'ın konserinde

Fazıl Say'ın bu akşam Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserine medyatik isimler kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti.

Say, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu akşam konsere katıldı. 

Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.

İşte ilk görüntü:

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 21:04
  1. Ankara
  2. erdoğan
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  4. konser
  5. Fazıl Say

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  • MustafaMustafa9 dk önce
    Edepsizlerin çağrısına uyarsaniz edepsizler kendini edepli zanneder
  • KaplanKaplan18 dk önce
    Ne işin var bu soysuzun konserinde bu soysuz daha düne kadar dinimize kimliğimize küfretmiyormuydu.

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