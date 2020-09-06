Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.
Basına kapalı şekilde 2 saat 35 dakika boyunca devam eden kabul, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Türkiye, Hafter'i köşeye sıkıştırdı
Türkiye, Libya'da varlık göstererek, ülkedeki darbeci Halife Hafter'i köşeye sıkıştırmıştı.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkelerinde herhangi bir diktatörlüğe müsade etmeyeceklerini bildirerek desteklerinden dolayı Türkiye'ye derin minnet duyduklarını bildirmişti.
Masum insanların evlerine dönmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Başbakan Serrac, darbeci Hafter'in çekilmek zorunda kaldığı sivil yerleşim yerlerine binlerce mayın bırakmıştı.
Serrac, artık savunmadan taaruza geçtiklerini, Hafter güçlerinin geldikleri yere geri dönünceye kadar durmayacaklarını vurgulamıştı.
Serrac, Türkiye'ye duyduğu minneti dile getirerek Libya'nın en zor zamanlarında yanında olan ülkeleri unutmayacağını, o ülkelere teşekkürlerini sunacaklarını ve gelecekteki iş birliği için güçlü temeller tesis edeceklerini açıklamıştı.