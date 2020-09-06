  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Siyaset

Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:00:00 - 2020-09-06 20:02:49
Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Basına kapalı şekilde 2 saat 35 dakika boyunca devam eden kabul, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Türkiye, Hafter'i köşeye sıkıştırdı

Türkiye, Libya'da varlık göstererek, ülkedeki darbeci Halife Hafter'i köşeye sıkıştırmıştı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkelerinde herhangi bir diktatörlüğe müsade etmeyeceklerini bildirerek desteklerinden dolayı Türkiye'ye derin minnet duyduklarını bildirmişti.

Masum insanların evlerine dönmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Başbakan Serrac, darbeci Hafter'in çekilmek zorunda kaldığı sivil yerleşim yerlerine binlerce mayın bırakmıştı.

Serrac, artık savunmadan taaruza geçtiklerini, Hafter güçlerinin geldikleri yere geri dönünceye kadar durmayacaklarını vurgulamıştı.

Serrac, Türkiye'ye duyduğu minneti dile getirerek Libya'nın en zor zamanlarında yanında olan ülkeleri unutmayacağını, o ülkelere teşekkürlerini sunacaklarını ve gelecekteki iş birliği için güçlü temeller tesis edeceklerini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...
Siyaset

Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fransa, her aklına geleni yapabileceğini zannediyor. Doğu Akdeniz yetmiyor, aynı zamanda Irak’ta da birta..
Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı
Gündem

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay daha ek ödeme yapılacağının bilgisini verdi.
Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap
Gündem

Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap

Manisa’da yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı’ndan tarihi evini satın almak isteyen Yunanlıya tokat gibi cevap geldi.
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı