Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz ve enflasyon düşecek Türkiye şahlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kogresi'nde partisinin seçim manifestosunu açıkladı. Yeni dönem ile ilgli önemli bilgiler veren Erdoğan, "Ahdim olsun ki, faizler enflasyon ve cari açık düşecek. Türk ekonomisi finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek. Türkiye2nin yatırım cazibesi daha da yükselecek. Kanal İstanbul ve Çanakkale köprüsü gibi büyük projeler hayata geçecek. İstanbul’daki yeni havalimanımız 29 Ekim’de hizmete girecek. Tarım ve hayvancılık teşvikleri daha etkin hale getirilerek ülkemiz hedeflerine uygun bir konuma çıkarılacak." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahdim olsun ki, dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak. Vergi sistemi daha adil hale gelecek. Dar gelirli vatandaşın üstündeki vergi yükü düşecek. Devlet kurumları arasındaki koordinasyonu artacak, karar alma süreçleri hızlanacak. Daha icraatçı hale gelecek. Bütün bunları birlikte başaracağız. Türkiye ekonomisini büyütecek ve dünyaya markalar sunacak küresel bir güç haline getireceğiz. Kısa bir süre önce bunun ilk adımlarını attık. Vatandaşlarımıza kamu kurumlarına olan borçlarını yeniden yapılandırma imkanı getirdik. Daha önceki yapılandırmalarda borçlarını ödeyememiş olanları da bu kapsama dahil ettik. Vergi ve SGK primleri konusundaki itilaflara uzlaşma yolunu açtık. Asıl büyük müjdeyi emeklilerimize verdik. 12 milyon emeklimizin tamamına ramazan ve kurban bayramlarımızda 1000’er lira ikramiye verme kararı alarak kendilerine olan şükranlarımızı ifade ettik. İş yeri açan emeklilerimizin yüzde 15 destek primi yüklerini kaldırdık. İmar barışıyla ülkemizin kangren olmuş sorununu kökten çözdük. İmarsız veya imara aykırı yapıların durumuna hukuki çözüm getirdik. Böylece kentsel dönüşüm ve planlı yapılaşmanın önündeki engelleri kaldırmış olduk. Üniversitelere kayıt yaptırıp eğitim öğretime devam edemeyenlere bir fırsat verdik. Yaşlılık aylığını iki kat artırarak 500 liraya çıkarttık. Böylece devletimiz ile milletimiz arasında hiçbir ihtilaflı konu bırakmamaya gayret gösterdik. Dış politikaya gelince orada da erdem, irade ve cesaretle hamd olsun Türkiye şahlanıyor. Dış politikamızın temel ilkeleri, bağımsızlık, milli çıkar, milli güvenlik ve vicdani duruş olmaya devam edecek. Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi kimseye de efendilik taslamayacağız. Nasıl kazan-kazan ilkesini bir adım önde anlayışını benimsediysek yine onurlu bir işbirliği zemininde yapıcı bir dış politikayı öne çıkaracağız. Muhataplarımızla göz hizasında eşit seviyede ilişkilerimizi sürdüreceğiz."