Erdoğan: "F-35'ler yapıyor Amerika, onlardan bize de gelecek, 120 tane. Onların bile belli parçalarını Türkiye olarak biz üretiyoruz."

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16 Aralık 2018 Pazar 15:09
Günün Özeti
Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:09
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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