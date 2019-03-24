Erdoğan: Eyüpsultan Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracağız
Erdoğan: Eyüpsultan Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracağız.
24 Mart 2019 Pazar 16:41
Erdoğan: Eyüpsultan Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracağız.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:41
YORUM YAZ