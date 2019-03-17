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Erdoğan: Ey Avrupa Parlamentosu senin aldığın kararların kıymeti harbiyesi yok

Erdoğan: Ey Avrupa Parlamentosu, diyorsun ki 'Avrupa Birliği ile müzakerelerini Türkiye'nin durduralım'. Tamam ne kadar güzel, hadi. Senin aldığın kararların kıymeti harbiyesi yok o ayrı bir mesele ama Avrupa Birliği böyle bir karar alsa ne kadar güzel.

17 Mart 2019 Pazar 16:16
Erdoğan: Ey Avrupa Parlamentosu senin aldığın kararların kıymeti harbiyesi yok

Erdoğan: "Ey Avrupa Parlamentosu, diyorsun ki 'Avrupa Birliği ile müzakerelerini Türkiye'nin durduralım'. Tamam ne kadar güzel, hadi. Senin aldığın kararların kıymetiharbiyesi yok o ayrı bir mesele ama Avrupa Birliği böyle bir karar alsa ne kadar güzel.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:16
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