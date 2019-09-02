0553 313 94 23

Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik telgrafı gönderdi

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:59
Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen'e tebrik telgrafı gönderdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:59
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü
  3. İletişim Başkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
    1. Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı: 3..
    2. ANALİZ - Keşmir’in ardından Assam:..
    3. Başarılı tekvandocular Tepebaşı’nda..
    4. Sakız Adası’nda Balçova rüzgarı
    5. Sokak Basketbolu renkli görüntülere..
    6. Kayıp kadın sağ olarak bulundu
    7. Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 9..
    8. Fındık ihracatçısı bereketli bir sezon..
    9. Sivas Kongresi’nin 100. yılına özel 4..
    10. OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü..
    11. Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta..
    12. Diyarbakır’daki park kavgasında ağır..
    13. Başkan Ürek, Osmaneli’nde
    14. 5 terörist daha öldürüldü!
    15. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    16. ‘Nevzat Özgörkey: Mükemmelin Peşinde..
    17. Başkan Şahin’in Hicri Yılbaşı mesajı
    18. "ABD doları küresel itibarını..
    19. Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye..
    20. Kayseri’de tarihe büyük saygısızlık
    21. Roma köprüleri turizme kazandırılıyor
    22. "Milli takım bizim için her şeyin..
    23. Anlaşmasız ayrılığın İngiltere'de..
    24. Semih kaplan’ın eserleri görücüye çıktı
    25. Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl..
    26. Pençe Harekatı’nda mühimmat ele..
    27. 12 yaşındaki spor programı sunucuları
    28. Galatasaray o ismi de KAP'a bildirdi!
    29. Suç makinesi akıl hastası genç,..
    30. Bakan Pakdemirli: PKK'ya bir laf..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak