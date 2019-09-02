Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik telgrafı gönderdi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz

Büyükerşen'e tebrik telgrafı gönderdi.

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