Başkan Erdoğan, eski Meclis Başkanları ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanları ile görüştü.18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:50
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanlarını kabul etti.
Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman ile görüştü.
Ankara Spor Salonu'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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