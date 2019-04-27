Erdoğan: "Ermeni tehciri ne bir soykırım ne de büyük felakettir. Bu, bir asır öncesinin çok sıkıntılı şartlarında yaşanmış acı bir olaydan ibarettir."
27 Nisan 2019 Cumartesi 12:25
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