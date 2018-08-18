Erdoğan ABD'ye Erbakan'ın sözleriyle seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Kurultayı'nda konuşmasını gerçekleştirirken, ABD'nin yaptırımlarına da değindi. Yaptırımlarla ilgili konuşurken Erdoğan, Milli Görüş hareketinin merhum lideri Necmettin Erbakan'ın, "İman varsa imkan da vardır" sözlerini kullandı.

MEYDAN OKUYORUZ

Erdoğan, "Şimdi birileri kurla, dövizle, ekonomiyle saldırıyor. Diyoruz ki; oyununuzu gördük, meydan okuyoruz." dedi.

"İMAN VARSA İMKAN DA VARDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Biz mazlumlara gönlümüzü ve imkanlarımızı işte bu anlayışla sonuna kadar açıyoruz. Biz ecdadımıza işte bu hissiyatla, tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz. Biz gerektiğinde canımızı işte bu şuurla ortaya koymaktan çekinmiyoruz. Biz bu sorumlulukla soysuzlara zağarlık yapmak yerine, onlara meydan okuyoruz. Ne demek zağarlık? Av köpeği. Hazreti Ali’ye atfedilen güzel bir söz var. “Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz” Biz sadece hakkımızı değil, aynı zamanda ülkemizin de şerefini savunuyoruz. 15 Temmuz destanını işte bu hissiyatla verdiğimiz mücadele sayesinde kazandık. Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyoruz. Biz de onlara diyoruz ki, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Biliyoruz ki iman varsa imkan da vardır.