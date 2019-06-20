0553 313 94 23

Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor"

20 Haziran 2019 Perşembe 16:21
Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor"
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkleri anavatanlarını ziyaret etti
    1. Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkleri..
    2. Mezarlıkta yan yana dizilmiş 23..
    3. Gölbaşı Belediyesi hummalı..
    4. Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor..
    5. Ucuz atlatılan kaza anbean güvenlik..
    6. Gürpınar Belediyesinden evde sağlık..
    7. 1 ayda 21 bin 121 araca trafik cezası..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır..
    9. Araklı'daki sel
    10. Kayseri’de 1 ayda 28 kişi..
    11. Bakan Çavuşoğlu İran'da
    12. Erdek’li Kıbrıs gazilerine madalya
    13. Kıbrıs’ta tartışmaya neden olan..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu)..
    15. Muhammed Mursi'nin vefatı
    16. Kaza yapan polisten duygulandıran..
    17. Balıkesir’de orman köylüsüne 6 milyon..
    18. Taksi şoförüne sahte 200 lira..
    19. Denizlispor’dan şehit aileleri ve..
    20. Hititlere başkentlik yapan Çorum’a..
    21. Erdoğan: "Bu sadece vitrin süsü olarak..
    22. Turan mahallesine su müjdesi
    23. Hitit’in mezuniyet töreni Spor..
    24. Erdoğan: "(Ekrem İmamoğlu) Çıktığı..
    25. Altıeylül’de hedef sıfır atık
    26. Yağmur ve dolu Elazığ’da hayatı felç..
    27. Develi’de kenevir ele geçirildi
    28. Çöp kamyonunda sıkışan işçi öldü!
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu)..
    30. Erdoğan: "(İmamoğlu-Küçükkaya..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!