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Erdoğan: "Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız."

01 Mart 2019 Cuma 14:15
Erdoğan: "Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:15
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