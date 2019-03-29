Erdoğan: "(Edirne Belediye Başkanının 15 Temmuz'daki görüntüleri) Bu adam Edirne'de tekrar belediye başkan adayı. Bunlardan bu vatana fayda gelmez."

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