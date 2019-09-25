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Bursa'da araçta sigara içen sürücülere ceza kesildi

Trafikte sigara yasağına ilişkin dumansız araçlar uygulaması gerçekleştirilirken, uygulamaya en çok takılanlar taksici şoförleri oldu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:34
Bursa'da araçta sigara içen sürücülere ceza kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 1 Ekim'den itibaren sigara, elektronik sigara ve nargilede yeni yaptırımlar geleceğini duyurmuştu.

Erdoğan; "Şoför de arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Para cezası ne gerekiyorsa olacak." demişti.

Bursa'da, kentin 15 noktasında 250 polisin katıldığı uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi.

Sigara içen araçlara cezai işlem uygulandı

Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.

Sürücüler uyarıldı

Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:34
  1. Bursa
  2. sigara yasağı

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  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Herşey yasak gardaş.
  • OrhanOrhan2 sa önce
    Söföre hareket halinde sigara yasagini anladik ama digerleri icin uygunanan yasak mide bulandiriyor. Hava yagnurlubir kenaraarabayi cekip sigara icecem.. yasa cikarirken biraz düsünün. Masa üstü hersey kolay uygulama önemli. Milleti kendinizden biktirmayin. Önce fetöculari temizleyin. Allah a emanet olun

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