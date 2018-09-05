Başkan Erdoğan duyurmuştu... Bin 500 personel alınacak!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na bin 500 işçi alımıyla ilgili verdiği sözün kendileri için bir talimat olduğunu ifade etti.05 Eylül 2018 Çarşamba 13:45
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi müjdesini verdiği Taşkömürleri Kurumu'na personel alımı sözü bizim için bir talimat mahiyetindedir dedi.
Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce burada Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na bin 500 işçi alımıyla ilgili bir söz vermişti. Bu bizim için talimat mahiyetindedir. Arkadaşlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Çalışma Bakanlığımızla İşkur'la istişareler aşamasında. O süreci hızlıca tamamladıktan sonra inşallah süratle işçi alımını gerçekleştirmiş olacağız." dedi
YORUM YAZ