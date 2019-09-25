Bursa'da araçta sigara içen sürücülere ceza kesildi
Trafikte sigara yasağına ilişkin dumansız araçlar uygulaması gerçekleştirilirken, uygulamaya en çok takılanlar taksici şoförleri oldu.25 Eylül 2019 Çarşamba 12:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 1 Ekim'den itibaren sigara, elektronik sigara ve nargilede yeni yaptırımlar geleceğini duyurmuştu.
Erdoğan; "Şoför de arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Para cezası ne gerekiyorsa olacak." demişti.
Bursa'da, kentin 15 noktasında 250 polisin katıldığı uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi.
Sigara içen araçlara cezai işlem uygulandı
Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.
Sürücüler uyarıldı
Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği bildirildi.
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