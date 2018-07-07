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Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!

Geçmişte Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen Rusya Liberal Demokratik Partisi lideri Vladimir Jirinovski, Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:22
Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!

Rusya Liberal Demokratik Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere 8-9 Temmuz tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Sputnik’in haberine göre LDPR ofisinden yapılan açıklamada, "Vladimir Jirinovskiy, 8 Temmuz saat 17.00'da Ankara'ya gelecek ve 9 Temmuz'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacak" dendi.

Açıklamada, Erdoğan'ın şahsen Jirinovski'yi davet ettiği bildirildi. LDPR liderine parti üyeleri Vasiliy Vlasov, Dmitriy Savelyev ve Boris Çernılov eşlik edecek.

'İSTANBUL BOĞAZI'NA ATOM BOMBASI ATALIM'

Rusya’nın aşırı milliyetçi Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada "İstanbul’u yok etmek bizim için zor bir iş değil. İstanbul Boğazı'nın ortasına tek bir atom bombası atarsak, oluşacak 15 metrelik tsunami dalgası şehri 9 milyon insanıyla birlikte yerle bir eder." ifadelerini kullanmıştı.

Jirinovski aslında bir Türkolog olmakla birlikte, geçmişte Türkler ve Kafkasya halkları aleyhine de konuşmuştu.

'ERDOĞAN'IN GELECEĞİ YOK'

Öte yandan Jirinovski, Gezi Parkı olayları sırasında da Rus basınına Türkiye konusunda çok dikkat çeken bir açıklama yapmış ve "Demokratların, sosyal demokratların, hatta askerlerin geri dönmesi işimize yarar. Erdoğan'ın geleceği yok." demişti.

İşte Gezi Parkı olayları için Rus basınına yaptığı açıklamada "Türkiye'de turuncu devrim yaşanıyor" diyen Jirinovski'nin o açıklaması:

"Bir bakınız Türkiye'nin 48 kentindeki 90 eyleme. Amaç ne? Batı İslamlaştırılan bir Türkiye istemiyor. Ki bu Türkiye sadece boş oturmayacak, aynı zamanda tüm Müslüman dünyasını birleştirecek. Batı'ya bu lazım değil! Batı'ya aynı zamanda yeni Osmanlı İmparatorluğu da lazım değil. Rusya ve Çin'in de işine gelmez. Demokratların, sosyal demokratların, hatta askerlerin geri dönmesi işimize yarar. Erdoğan'ın geleceği yok."

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:22
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Vladimir Jirinovski
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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  • BÜLENT ARACIBÜLENT ARACI33 dk önce
    davet ettiğiniz misafirin davete icabet etmasi ayağa gelmek midir?
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